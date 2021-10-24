Украинец стал победителем международного шахматного турнира в США

Украинский гроссмейстер Илья Нижник одержал победу на международном шахматном турнире "15th Spice Cup 2021". Соревнования проходили в городе в городе Клейтон, США.

Триумфатор турнира в США

Турнир проходил в девять туров. Нижник набрал 7 очков и единолично занял первое место.

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На 0,5 баллов от украинца отстали венгерский шахматист Беньямин Гледура, а также кубинец Юниески Кесада Перес.

В 2020 Илья стал победителем турнира “SPICE Cup”, который тоже проходил в США.