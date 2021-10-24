Украинец стал победителем международного шахматного турнира в США
24 октября 2021 , 15:20Читати новину українською
Источник:Украинские шахматы
Украинский гроссмейстер Илья Нижник одержал победу на международном шахматном турнире "15th Spice Cup 2021". Соревнования проходили в городе в городе Клейтон, США.
Триумфатор турнира в США
Турнир проходил в девять туров. Нижник набрал 7 очков и единолично занял первое место.
Стоит внимания Украинский клуб стал бронзовым призером шахматной "Лиги чемпионов"
На 0,5 баллов от украинца отстали венгерский шахматист Беньямин Гледура, а также кубинец Юниески Кесада Перес.