Украинец Швед голом одержал победу для своего клуба в матче чемпионата Бельгии: видео

24-летний украинский полузащитник Мехелен Марьян Швед отличился в матче 5-го тура чемпионата Бельгии против Сен-Жилуаза (3:1).

Мехелен – Унион Сент-Жилуаз 3:1

Голы: Куйперс, 13, Швед, 55, Сторм, 77 – Ванзейр, 1

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На старте второго тайма игрок Мехелена навесом нашел на дальней стойке свободного Марьяна Шведа, который в касание расстрелял ворота соперника. Тренер хозяев доверил украинцу 81 минуту игрового времени. До финального свистка команда Шведа третьим голом закрепила свое преимущество.

Для 24-летнего игрока это первый гол в чемпионате Бельгии. Всего Швед принял участие в 3 матчах.

В июле бельгийский клуб выкупил контракт украинца у Селтика, подписав с Марьяном трехлетнее соглашение.

Видео гола Шведа