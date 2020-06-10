В этом сезоне украинский футболист Иван Петряк показывает удачную игру в чемпионате Венгрии. В поединке на выезде украинец отдал красивую передачу пяткой, которая помогла его команде выйти вперед в счете.

Украинец отдал результативный пас на партнера по команде Николича, который открыл счет в матче против "Гонведа".

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Петряк оказался в центре штрафной соперника, получил верховую передачу и одним касанием пяти отбросил мяч под удар напарнику. Николич без раздумий пробил в нижний угол ворот соперника.

Добавим, что это уже восьмой асист для Петряка в текущем чемпионате Венгрии, также в его активе шесть голов.

Команда, за которую выступает футболист, располагается на второй строчке турнирной таблицы. Лидером чемпионата является клуб "Ференцварош", который тренирует украинский специалист Сергей Ребров.

В следующем туре команда Ивана Петряка будет принимать в родных стенах "Уйпешт".