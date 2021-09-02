Украинец не виноват: Международный комитет поставил точку в скандале на Паралимпиаде

Легкоатлет Максим Коваль получил для Украины "золото" Паралимпиады-2020 в толкании ядра в классе F20. Другой украинец Александр Яровой завоевал "серебро". Произошло это после дисквалификации представителя Малайзии Мухаммада Зияда Золкефли, которому сначала присудили победу.

Но потом стало известно, что малазиец и еще двое спортсменов нарушили правила, опоздав в комнату ожидания перед началом соревнований. Решение отдать медаль украинцу Максиму Ковалю вызвало критику со стороны малазийских болельщиков. Они начали оскорблять нашу страну.

Как это было Украинец Коваль выиграл "золото" Паралимпиады в толкании ядра, Яровой взял "серебро"

Точки над "i" расставил представитель Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс.

Они опоздали. У них могла быть веская причина опоздания, поэтому мы позволили им соревноваться, а в это время изучали факты,

– прокомментировал ситуацию Спенс.

Спенс сказал, что как повод было приведено то, что малазиец и двое других сказали, что они не слышали объявления или оно было на языке, который они не понимали. Уже после окончания соревнований организаторы определили, что у спортсменов не было никакой веской причины, чтобы опаздывать. Поэтому апелляция малазийской стороны была отклонена.

Также он отметил, что Паралимпийский комитет Украины "подвергался серьезным оскорблениям со стороны малазийцев".

"Мне жаль. Правила есть правила. Решение было принято. В том, что малазиец опоздал, не виноват украинец", – подытожил Спенс.

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