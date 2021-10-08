Украинец Михайлюк отличился эффектным трюком в матче перед стартом НБА: видео

Украинский баскетболист Святослав Михалюк отличился ярким трюком в игре за Торонто. Защитник провел результативную игру перед стартом сезона НБА.

Михайлюк завоевывает уважение фанатов

Результативная игра Святослава Михайлюка не помогла Торонто во второй раз подряд обыграть Филадельфию – 125:113 (27:22, 44:33, 27:25, 27:33). Украинец провел свой второй матч после трансфера в новую команду.

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Баскетболист из Украины за 9 минут на площадке набрал 11 очков. Также отметился двумя подборами, передачами и одним блок-шотом.

В первой игре Святослав набрал в футболке Торонто 13 пунктов, сделал 4 подбора и 5 передач.

В одном из эпизодов украинцу удался очень красивый трюк. Михайлюк забросил мяч в кольцо, сделав обратный данк – бросок, когда баскетболист находится спиной к кольцу.

Видео эффектного данка Михайлюка

Филадельфии удалось взять реванш у Торонто. Следующий матч клуба Михайлюка запланирован на 10 октября против Бостона.

Свою первую игру в новом сезоне НБА Торонто сыграет 21 октября против Вашингтона.

Филадельфия – Торонто: видеообзор матча