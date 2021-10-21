Украинец Михайлюк дебютировал за новую команду НБА с домашнего поражения

Украинец Святослав Михайлюк начал свой четвертый сезон в НБА в команде Торонто Рапторс. Дебютный матч оказался неудачным – его команда проиграла дома.

Михайлюк не попал в стартовый состав Торонто на игру против Вашингтона. Но на площадку вышел еще в первой четверти. Он же продолжил игру и во второй четверти, набрав свои единственные очки с игры, реализовав двухочковый бросок. Еще два очка в свой актив Михайлюк записал в третьей четверти, когда реализовал штрафные броски.

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В четвертой четверти украинец на паркет не выходил.

Всего Михайлюк сыграл 16 минут, за которые набрал 4 очка и совершил три подбора. Все три его попытки попасть с дальней дистанции были неудачными.

Торонто проиграло в домашнем матче Вашингтону со счетом 83:98.

Видеообзор матча Торонто – Вашингтон



Стоит напомнить, что для Михайлюка Торонто стало четвертой командой в НБА. Он был выбран на драфте Лос-Анджелес Лейкерс в 2018 году. Но посреди сезона его обменяли в Детройт Пистонс. В марте 2021 года его обменяли в Оклахому-Сити Тандер. Но уже в августе 2021 года украинец перебрался в Детройт.

Еще один украинец в НБА – Алексей Лень, который выступает за Сакраменто, – матч против Портленда не сыграл. А его команда победила на выезде 121:124.