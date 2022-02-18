Украинец Лесюк стал победителем турнира Гренд Слэм по дзюдо в Тель-Авиве, у Ядова – бронза

Украинский дзюдоист Артем Лесюк завоевал золото на этапе турнира "Большого Шлема", прошедшем в Тель-Авиве, Израиль.

Две медали в день

В весовой категории 60 килограмм украинец досрочно победил казахстанского дзюдоиста Бауыржана Нарбаева, сообщает 24 канал.

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Стоит отметить, что для нашего спортсмена это золото "Большого Шлема" стало первым в копилке.

Видео "золотой" схватки Лесюка

Еще одну медаль – бронзовую – в категории до 66 кг выиграл украинец Богдан Ядов. Он победил в медальном поединке еще одного казахстанца Гусмана Кыргызбаева.

Видео "бронзовой" схватки Ядова