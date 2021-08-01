Украинец Темиров вышел в полуфинал Олимпиады: борец уничтожил титулованных соперников

Украинец Ленур Темиров приблизился к желанной медали на Олимпийских играх-2020.

Украинец остановил титулованных соперников

Ленур Темиров представляет Украину в греко-римской борьбе в весе до 60 килограммов. Для Ленура это только вторая Олимпиада в карьере.

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На пути к полуфиналу наш борец сломил сопротивление именитых соперников. Сначала Темиров остановил бронзового призера Олимпийских Игр в Рио и трехкратного призера чемпионатов мира Эльмурата Тасмурадова из Узбекистана.

В четвертьфинале Ленур не без проблем одолел представителя Армении Армена Меликяна. Последний – обладатель золота молодежного чемпионата мира-2019.

Следующий соперник Темирова – двукратный чемпион мира в весе до 60 килограммов японец Кенитиро Фумита. Бой состоится 1 августа и начнется в 12:15 по киевскому времени.