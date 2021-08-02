Украинец Кулиш совершил роковую ошибку на Олимпиаде и потерял медаль: стрелял по чужой мишени

Сборная Украины претендовала на награду на Олимпиаде в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 м из трех положений. Медаль Украине мог принести Сергей Кулиш, но он допустил ошибку.

Кулиш единственным из украинцев пробился в финал стрельбы из винтовки из трех положений. После первого упражнения – стрельбы с колена – он шел на третьем месте.

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Зато уже после второго упражнения Кулиш делил второе-третье место. И был близок к тому, чтобы принести Украине медаль. И во время последней стрельбы Кулиш допустил ошибку – он случайно выстрелил по чужой мишени. Это сразу отбросило его на последнее место. И оставило без медали.

После этого Кулиш объяснил, почему допустил такую ошибку.

"Попал не в свою мишень. У меня расстегнулась пуговица, почувствовал дискомфорт. А время идет, нужно стрелять. Такое случилось. Конечно, без настроения. С судьями как раз обсудили этот момент. «Наверное, волнение сыграло роль. Трудно объяснить. Такое случается раз в миллион, и это случилось со мной. Трудно что-то говорить", – рассказал Кулиш после выступления.

Стоит добавить, что на Олимпиаде-2016 в Рио Кулиш стал серебряным призером в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. На Олимпиаде-2020 в этом упражнении он стал лишь 29-йм.

По состоянию на 2 августа сборная Украины занимает 59-е место в общем медальном зачете. У нас только одна серебряная медаль и еще пять бронзовых.