Украинец Козлюк завоевал "бронзу" на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

Наша сборная по греко-римской борьбе завоевала вторую награду на чемпионате Европы в Будапеште. В копилке "сине-желтых" две "бронзы".

Первую награду для Украины получил Александр Грушин. Еще одну бронзовую медаль завоевал Владлен Козлюк – тоже бронзовую, пишет 24 канал.

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Украинец выступает в категории до 97 килограммов. Для Владлена это было дебютное выступление на континентальном первенстве среди взрослых.

Козлюк в 1/8 финала победил нидерландца Тирона Стеркенбурга (7:2), а в четвертьфинале – турка Бейтуллу Кайшдага (8:4).

В полуфинале украинец потерпел поражение от вицечемпиона мира 2018 года, представителя Болгарии Кирилла Милова – 1:7.

В "бронзовом" финале Козлюк сошелся с норвежцем Феликсом Балдауфом – чемпионом Европы 2017 года.

Украинец продемонстрировал всю свою несокрушимость и мощь, он не отдал сопернику ни одного очка и победил со счетом 8:0.

За выход в медальные финалы также боролись украинцы Жора Абовян (до 60 килограммов) и Ярослав Филчаков (до 82 килограммов), однако им не удалось одержать победу в утешительных столкновениях.