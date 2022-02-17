Украинец Ковтун претендует на звание лучшего гимнаста Европы в 2021 году

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) запустил голосование за звание лучшего гимнаста в 2021 году. На награду претендует и украинец Илья Ковтун.

Голосование за "Гимнаста года" состоится в четырех категориях: мужская спортивная гимнастика, женская спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте. В краткий список кандидатов в каждой категории попали только 5 спортсменов.

18-летний Илья Ковтун вошел в топ-5 самых успешных спортсменов в мужской спортивной гимнастике. Так что претендует на награду именно в этой номинации.

Напомним, Новый элемент в спортивной гимнастике назван в честь украинского гимнаста Ильи Ковтуна: видео

Заслуги Ильи Ковтуна в 2021 году:

получил бронзовую медаль многоборья чемпионата Европы 2021 года,

занял 11 место в финале личного многоборья на Олимпийских играх в Токио,

взял бронзу в многоборье на чемпионате мира.

Следует напомнить, что в честь Ильи Ковтуна назвали один из элементов на параллельных брусьях.

Проголосовать за Илью Ковтуна можно по этой ссылке. Также голосование проводится в Facebook, Intagram и Twitter. Необходимо поставить "лайк" на фото нашего кандидата. Победит кандидат, который наберет наибольшее количество голосов в опросе на сайте и во всех социальных сетях вместе взятых. Голосование длится до 22 февраля 2022 до 13:00 по киевскому времени.

Награждение победителей состоится во время специальной церемонии 15 августа 2022 в Мюнхене (Германия).