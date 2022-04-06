Украинец Юрченко забил дебютный гол за Ригу: видео филигранного удара со штрафного

Владлен Юрченко сыграл очередной матч за латвийскую Ригу. Украинский полузащитник забил свой первый гол за новый клуб.

Первый гол за новый клуб

Рига 5 апреля принимала Спартакс в рамках четвёртого тура латвийского чемпионата. В стартовом матче хозяев вышел украинский полузащитник Владлен Юрченко, пишет 24 канал.

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14 минут понадобилось Юрченко, чтобы записать свою фамилию на табло. Владлен взялся исполнять штрафной с перспективной дистанции. Футболист ювелирным ударом в верхнюю девятку открыл счет во встрече. Этот мяч был дебютным для Юрченко в новом клубе.

Владлен провел в поле 87 минут.

К слову, матч закончился разгромной победой Риги со счётом 3:0. После победы клуб украинца с 9 очками занимает второе место в Высшей лиге Латвии.

Видео гола Юрченко

Карьера Юрченко в Риге