Украинец Юрченко забил дебютный гол за Ригу: видео филигранного удара со штрафного
Владлен Юрченко сыграл очередной матч за латвийскую Ригу. Украинский полузащитник забил свой первый гол за новый клуб.
Первый гол за новый клуб
Рига 5 апреля принимала Спартакс в рамках четвёртого тура латвийского чемпионата. В стартовом матче хозяев вышел украинский полузащитник Владлен Юрченко, пишет 24 канал.
Стоит прочесть "Ему придется продать себя по частям": российский клуб не дает Иванисене расторгнуть контракт
14 минут понадобилось Юрченко, чтобы записать свою фамилию на табло. Владлен взялся исполнять штрафной с перспективной дистанции. Футболист ювелирным ударом в верхнюю девятку открыл счет во встрече. Этот мяч был дебютным для Юрченко в новом клубе.
Владлен провел в поле 87 минут.
К слову, матч закончился разгромной победой Риги со счётом 3:0. После победы клуб украинца с 9 очками занимает второе место в Высшей лиге Латвии.
Видео гола Юрченко
Карьера Юрченко в Риге
- Атакующий полузащитник в январе 2022 года сменил черниговскую Десну на латвийскую Ригу.
- Юрченко перешел в новый клуб на правах свободного агента.
- За латвийскую команду сыграл уже 4 матча.