Перший гол за новий клуб

Рига 5 квітня приймала Спартакс у рамках четвертого туру латвійського чемпіонату. У стартовому матчі господарів вийшов український півзахисник Владлен Юрченко, пише 24 канал.

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14 хвилин знадобилось Юрченку, щоб записати своє прізвище на табло. Владлен взявся виконувати штрафний із перспективної дистанції. Футболіст ювелірним ударом у верхню дев'ятку відкрив рахунок у зустрічі. Цей м'яч був дебютним для Юрченка у новому клубі.

Владлен провів на полі 87 хвилин.

До слова, матч закінчився розгромною перемогою Риги з рахунком 3:0. Після звитяги клуб українця з 9 очками посідає друге місце у Вищій лізі Латвії.

Відео голу Юрченка

Кар'єра Юрченка у Ризі