Украинец Амосов стал первым чемпионом MMA

Украинский боец Ярослав Амосов стал чемпионом мира Bellator в полусреднем весе. Амосов в ночь на 12 июня отобрал титул чемпиона у бразильца Дугласа Лимы.

27-летний Амосов стал первым в истории Украины обладателем мирового пояса.

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Что известно о бое

Встреча непобедимого Амосова и трехкратного чемпиона мира Лимы была главным событием Bellator 260. На кону поединка был титул чемпиона мира.

Поединок прошел под полным контролем украинского борца. Ярослав пытался перевести бой в партер и боролся с соперником. В то же время украинец избегал разменов с Лимой.

За пять раундов Амосов сделал 5 удачных попыток перевести поединок в партер.

Самые большие неприятности для украинца наступили в 5 раунде. Лима попытался сделать болевой прием, но не смог зафиксировать его.