Украинец Хаммо получил "бронзу" на чемпионате мира по дзюдо

Сборная Украины одержала первую медаль на чемпионате мира по дзюдо, который проходит в венгерском Будапеште. На пьедестал почета поднялся Яков Хаммо.

Хаммо сделал себе подарок ко дню рождения

Яков Хаммо, который только 11 июня отпраздновал свой 27 день рождения, сумел получить бронзовую медаль.

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Хаммо получил медаль в весовой категории свыше 100 килограммов. В полуфинале Хаммо уступил представителю Бразилии Рафаэлю Силве. Последний бронзовый призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.

Смотрите видео боя Хаммо – Силва

В маленьком финале за бронзовую награду украинец победил представителя Грузии Гелу Заалишвили. За 15 секунд до конца времени украинец провел прием на иппон и досрочно одержал победу.