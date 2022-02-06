Украинец Игнатенко фатально дебютировал в чемпионате Франции: увидел красную карточку за 9 минут

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко сыграл первый матч за французский Бордо. Дебют выдался крайне неудачный.

Игнатенко дебютировал 6 февраля в гостевом матче против Реймса, сообщает 24 канал.

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Игнатенко этот матч начал на скамейке запасных. А вышел на поле на 63-й минуте, когда его команда проигрывала 4:0.

Но долго на поле Игнатенко не пробыл. На 72-й минуте он пошел в подкат против Бузи. Арбитр за этот фол показал Игнатенко прямую красную карточку.

После этого Бордо пропустил еще один гол. И проиграл 5:0.

Команда находится в зоне вылета на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

Видеообзор матча Реймс – Бордо