Позиция патриота: Цветов снова отказался от фото с россиянами на пьедестале Паралимпиады

Утро 4 сентября для Украины на Паралимпийских играх ознаменовалось тремя медалями. Двукратным призером Игр в Токио стал бегун Игорь Цветов.

Цветов, который запомнился тем, что отказался обниматься с русскими, вновь поднялся на пьедестал с теми же представителями ПКР. Наш параатлет стал вторым в беге на 200 метров.

К слову Утро на Паралимпиаде: у Украины два "серебра" и "бронза"

На этот раз украинец снова вклинился в разборки трех россиян и на финише, как и на первой дистанции, уступил лишь Дмитрию Сафронову, который установил мировой рекорд.

Цветов не стал изменять своим принципам и во время награждения вновь отказался от совместного фото с русскими. До этого спортсмен не стал фотографироваться с российскими атлетами после забега 30 сентября на 100 метров, в котором стал вторым.

"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце", – пояснил ранее свою позицию Игорь Цветов.



Цветов отказался от фото с россиянами / Фото suspilne.media

Реакция россиян

Российский легкоатлет, призер Паралимпийских игр в Токио Артем Калашян прокомментировал поступок украинского бегуна Игоря Цветова. Его слова приводит ТАСС.

Россиянин назвал поведение соперника "некрасивым". "Стало неприятно", – рассказал Калашян. При этом российский спортсмен ни слова не упомянул об агрессии страны против Украины, и гибели 15 тысяч украинцев в войне на Донбассе.