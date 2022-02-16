Эти гонки проходят в 4 этапа, по завершению определяется победитель по количеству набранных баллов в рейтинге. Серия гонок завершается 13 марта.

В категории OK-Junior, где выступает украинский картингист Александр Бондарев, 90 сильнейших пилотов мира соревнуются за победу. Обычно соревнования длятся три дня: в пятницу проходит квалификация, в субботу — отборочные хиты, а в воскресенье — полуфинал и финал гонки.

Напомним, что в первом этапе Александр первым пришел к финишу, но упустил победу, за неспортивное поведение соперника, получив пенализацию за сбитый бампер.

На втором этапе WSK Super Master Series украинский картингист в квалификации занимал 12-ю позицию в общем рейтинге участников, а после хитов вышел на первое место. Впоследствии в префинале пилот финиширует вторым, однако по количеству баллов он получает Р1 для старта в финале.

В финале Александр уверенно начинает борьбу, лидирует, однако за несколько кругов до финиша его догоняет соперник, поэтому юный гонщик теряет позицию и завершает гонку вторым.

Украинец получает первый подиум в этом сезоне и выходит по количеству набранных баллов на первое место в рейтинге WSK Super Master Series!

Поздравляем Александра и его команду Ricky Flynn Motorsport с подиумом и желаем победы на следующих двух этапах гонки, которые состоятся в La Conca и Sarno!

Партнером Александра выступает Favbet Foundation, благотворительный фонд международной компании FAVBET, который занимается молодым поколением и вводит инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, чтобы через 10 лет молодежь построила страну, о которой все мы мечтаем. Добро, помощь и развитие — категории, на которых строится наше развитие.