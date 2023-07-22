Украинский "Терминатор" досрочно финишировал бойца из Никарагуа

Украинский боксер первого полулегкого веса Арнольд Хегай провел свой 22-й поединок на профессиональном ринге. Соперником нашего спортсмена был никарагуанец Фредди Лайнес.

В субботу, 22 июля, на арене Dubai Studio City в Дубае (ОАЭ) состоялся бой украинца Арнольда Хегая и Фредди Лайнеса из Никарагуа. Поединок длился всего 4 раунда, пишет 24 Канал.

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Четвертая подряд победа Хегая

Бой состоялся с преимуществом украинского "Терминатора". Арнольд методично наносил удары по голове андердога, проверяя ее на прочность.

Представитель Никарагуа дважды оказывался в нокдауне, но каждый раз продолжал поединок. В четвертом раунде Хегай в третий раз отправил Лайнеса на конвас. Боец снова поднялся на ноги, но рефери остановил одностороннее избиение.

У соперника не было шансов в противостоянии с Хегаем / instagram.com/arnoldkhegai

В итоге – победа Хегая техническим нокаутом в четвертом раунде. Для Арнольда это юбилейная 20-я победа на профи-ринге. Единственное поражение украинец потерпел в 2020 году, уступив американцу Стивену Фултону. Еще один бой с участием украинского "Терминатора" завершилось вничью.