Сборной Украины запретили ехать в Москву на чемпионат мира по пляжному футболу
Источник:Tribuna.com
Сборная Украины по пляжному футболу вышла на чемпионат мира. Однако украинская сборная не сможет сыграть на Мундиале, ведь получила запрет.
Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Ассоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили сборной Украины по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира-2021.
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Причина в том, что чемпионат мира будет проходить в Москве.
Сборная Украины не едет на чемпионат мира
Сборная Украины заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии.
Наша команда стала одной из четырех сборных от Европы, которые получили право сыграть на чемпионате мира.
Команде были обещаны призовые за выход на чемпионат мира. В частности, вице-президент АПФУ Владислав Ващук встречался со сборной Украины и обозначил цель для команды от руководства ассоциаций – получить путевку на чемпионат мира в России.
В чемпионате мира примут участие 16 команд. Жеребьевка финальной стадии состоится 8 июля в Цюрихе (Швейцария).
Мундиаль пройдет с 21 по 29 августа в Москве.