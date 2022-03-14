Украине запрещали выходить на церемонию закрытия Паралимпиады-2022 в масках, где написано "мир"

В Пекине прошли Параолимпийские игры-2022. Соревнования продолжались с 4 по 13 марта.

В воскресенье, 13 марта, прошла церемония закрытия Паралимпиады-2022. Наша сборная заняла второе место в медальном зачете.

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Украинцы завоевали рекордное количество наград. Наши параатлеты получили 11 золотых наград, 10 серебряных и 8 бронзовых.

Руководитель пресс-службы Национального параолимпийского комитета Украины Наталья Гарач рассказала, что нашей сборной запрещали выйти на церемонию закрытия Паралимпиады-2022 в Пекине в масках с надписью "Мир".

Также она отметила, что во время церемонии транслировали презентационное видео, однако в нем почти нет Украины, хотя наша сборная заняла второе место в медальном зачете.

Полный текст публикации Гарач

Ну что, церемония закрытия, а я бы сказала громкое закрытие дверей Паралимпиады-2022, где на презентационном видео почти нет Украины, хотя она – вторая по результату, не было ни одного спортсмена в ролике из наших трех подиумов, да это такое.

Мы готовились к этому дню тоже, несмотря на то, что нас тщательно обыскивали, это уже становится плохой привычкой. Мы надели эти маски, на которых только одно слово – мир.

Но вдруг прибежало море людей и попросили нас их снять. Никаких политических заявлений нам здесь заявили. Мир – это политика, как оказалось, друзья.

То, что мир жизненная необходимость они, к сожалению, поймут только тогда, когда бомбы будут падать на их дома, когда будут гибнуть их дети.

Нам все же удалось постоять в этих масках, пока шел наш флагоносец – Виталий Лукьяненко. Может, не так долго, как хотелось. Но удалось.