В Украине вообще нет креативных футболистов, – экс-скаут "Шахтера"
Бывший футбольный скаут донецкого "Шахтера" Ян Стрейер считает, что в Украине нет креативных футболистов. Украинские клубы вынуждены искать таких парней в других странах.
Об этом рассказал специалист, когда его назначили техническим директором футбольного клуба "Твенте", пишет Twente Fans.
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Украинские футболисты – некреативные
По слова специалиста, когда он работал в Украине, то назначил отдельного скаута в Бразилии, который бы искал для дончан лучшие варианты среди бразильцев.
Скаут, который осуществляет поиски талантов в Аргентине, сейчас работает в "Базеле". В каждой стране у Яна Стрейера есть свои люди.
Он подчеркнул, что украинские футболисты – не его приоритет в подписании контракта. В Бразилии и Африке, по словам специалиста, можно найти идеальных креативных футболистов. Но возникают проблемы с паспортом.
В Украине вообще нет креативных игроков, поэтому тамошние клубы всегда получают таких из-за границы. Я бы не стал подписывать игрока из Украины,
– подчеркнул Стрейер.
- В 2010 году Стрейер приобрел для "горняков" Дугласа Косту и Алекса Тейшейру за 14 миллионов евро.
- Косту продали за 30 миллионов в мюнхенскую "Баварию", а Тейшейра отправился в Китай за 50 миллионов.