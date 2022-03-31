В Украине умирают люди, а мы боремся за Суперлигу, – президент ПСЖ

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи заявил, что не желает обсуждать проект Суперлиги Европы. Он заявил, что сейчас это нецелесообразно.

Аль-Хелайфи: Я ненавижу говорить о Суперлиге

Специалист сдал об Украине. Он возмутился, что сейчас активно обсуждается Суперлига Европы, когда Россия напала в нашу страну.

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Я ненавижу говорить о Суперлиге. Вы говорите только о трех клубах. Они знают, что у них нет шансов. В Украине умирают люди, им негде спать, а мы боремся за Суперлигу?

– подчеркнул руководитель ПСЖ.

По его словам, проблема клубов Суперлиги в том, что у них нет стабильности.

"У них нет долгосрочного финансового видения. Они продолжают говорить о своем юридическом контракте Суперлигой. Они забывают, что футбол – это общественный договор, это не юридический договор, а они машут листом бумаги", – отметил Аль-Хелайфи.

Он рассказал, что разговаривал с президентом Реала Флорентино Пересом, который сказал, что "необходимо найти точки соприкосновения".

Я был очень жесток. Я сказал, что рад поговорить, но если он собирается делать что-то за моей спиной, мне это неинтересно,

– заверил специалист.

"Я хочу играть эти матчи, большие матчи. Конечно, я знаю, чего хочет зритель. Но мы не можем говорить "ты маленький клуб, ты уходишь". Это должна быть открытая система, под руководством руководящего органа, где есть уважение ко всем.

Я мог бы получить чек на 400 миллионов евро от Суперлиги. Они меня пригласили. Потом, когда я сказал, они сказали, что не приглашали меня. Если бы я думал только о себе, я мог бы это сделать. Особенно во время коронавируса. Но как насчет экосистемы, болельщиков и ценностей, которые вы представляете?" – добавил президент ПСЖ.