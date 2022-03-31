Аль-Хелайфі: Я ненавиджу говорити про Суперлігу
Фахівець згадав про Україну. Він обурився, що наразі активно обговорюють Суперлігу Європи, коли Росія напала в нашу країну.
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Я ненавиджу говорити про Суперлігу. Ви говорите лише про три клуби. Вони знають, що в них немає шансів. В Україні вмирають люди, їм ніде спати, а ми боремося за Суперлігу?
– наголосив керівник ПСЖ.
За його словами, проблема клубів Суперліги в тому, що вони не мають стабільності.
"У них немає довгострокового фінансового бачення. Вони продовжують говорити про свій юридичний контракт Суперлігою. Вони забувають, що футбол – це суспільний договір, це не юридичний договір, а вони махають аркушем паперу", – зазначив Аль-Хелайфі.
Він розповів, що розмовляв із президентом Реалу Флорентіно Пересом, який сказав, що "необхідно знайти точки дотику".
Я був дуже жорсткий. Я сказав, що радий поговорити, але якщо він збирається робити щось за моєю спиною, мені це нецікаво,
– запевнив фахівець.
"Я хочу грати ці матчі, великі матчі. Звісно, я знаю, чого хоче глядач. Але ми не можемо говорити "ти маленький клуб, ти йдеш геть". Це має бути відкрита система, під керівництвом керівного органу, де є повага до всіх.
Я міг би отримати чек на 400 мільйонів євро від Суперліги. Вони запросили мене. Потім, коли я сказав ні, вони сказали, що не запрошували мене. Якби я думав тільки про себе, я міг би це зробити. Особливо під час коронавірусу. Але як щодо екосистеми, уболівальників і цінностей, які ви представляєте?" – додав президент ПСЖ.
- 19 квітня 2021-го року було офіційно оголошено про створення нового футбольного турніру – Суперліги Європи.
- Президентом Суперліги стане нинішній глава мадридського Реала – Флорентіно Перес.
- До участі в Суперлізі допускаються 20 клубів – 15 клубів-засновників і п'ять команд, які будуть класифікуватися щорічно на основі результатів попереднього сезону.
- Три найкращі команди з кожної групи автоматично проходять у чвертьфінал, а команди, які посіли 4-5 місця, зіграють в додатковому двоматчевому плей-офф.
- Сезон буде починатися в серпні за участю клубів у двох групах по десять команд, які зіграють у два кола.