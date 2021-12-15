В Украине самая амбициозная программа развития спортивной инфраструктуры, – Люк Тардиф

68-летний француз Люк Тардиф возглавил Международную федерацию хоккея (IIHF) совсем недавно, 25 сентября. Его победа стала настоящей сенсацией, потому что при голосовании на конгрессе в Санкт-Петербурге были другие фавориты. 13 декабря Тардиф совершил первый в новом статусе визит в Украину.

Программа была полна событий и встреч, так что на интервью времени практически не оставалось. Но все же лицо №1 в мировом хоккее выделило эти полчаса.

Смотрите также Раскол в украинском хоккее: спор между федерацией и Колесниковым привел к кризису

В эксклюзивном интервью 24 каналу Люк Тардиф поделился своим видением на скандал в украинском хоккее, рассказал о своем видении развития самой быстрой игры в мире, о соблюдении правил украинскими командами, как он оценивает действия Федерации хоккея Украины и как привлечь молодежь к этому виду спорта.

Об украинском хоккее

Люк, это ваш первый визит в Украину со времени избрания вас президентом Международной федерации хоккея. Что вас побудило приехать к нам?

Я уже был в Финляндии, Эстонии, и хотел посетить Украину как можно скорее. Мы работали над организацией этого визита долгое время вместе с Федерацией хоккея Украины. Главная цель поездки – программа строительства новых ледовых арен. Это наиболее амбициозная программа по построению спортивной инфраструктуры за последние 10-15 лет. IIHF хочет участвовать в ней и делать все возможное, чтобы добиться успеха. Я уже предложил руководству Федерации финансовую помощь по этой программе.

Также у меня была в планах совместная встреча с президентом Федерации Георгием Зубко, министром спорта Вадимом Гутцайтом и президентом Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой. Для меня было важно разобраться в произошедшем недавно конфликте. Я сказал министру, что я полностью на стороне Федерации.

Вы знаете о ситуации в украинском хоккее, которая сложилась после отзыва семерых хоккеистов Донбасса и Краматорска из национальной сборной. Последующие события привели к тому, что клубы-нарушители создали так называемую "суперлигу", альтернативную официальному национальному турниру. Что вы думаете по этому поводу? Соблюдала ли Федерация хоккея Украины все международные правила?

Могу говорить о текущем положении вещей, ведь я здесь в частности для того, чтобы исследовать этот вопрос. Мы работали над этим, увидели все уставы, законы и то, как соблюдают санкции. Также мы работали с юридическим отделом IIHF, проанализировали все документы для того, чтобы убедиться, что нет ошибок в дисциплинарном процессе. Сейчас я могу сказать, что национальная федерация выполняет все санкции должным образом. Клубы нарушили первое международное правило, чрезвычайно важное. Согласно этому правилу, каждый игрок имеет право достичь уровня и стать игроком национальной сборной и никто не должен ему препятствовать. Не важно, игрок нарушил это правило или клуб, в отношении них применяются санкции. Это отмечено в правилах IIHF.

Если мы не будем уважать эти правила, то не будет национальных сборных, Международной федерации хоккея, международных соревнований. Это важно. Мы не шутим. Все клубы уважают эти правила. Иначе нельзя.

Люк Тардиф и Георгий Зубко / Фото Марии Войтко

Если они не будут соблюдать правила, то к игроку применяются санкции. Все сделано правильно. Больше нечего добавить. Это первый шаг.

Второе касается игроков, которые отстраненны, но они продолжают выходить на лед. То есть клубы сознательно нарушают правила. Поэтому, если играете с отстраненным игроком, будьте готовы к санкциям. Я раньше объяснял это на таком примере: судья в течение игры дает игроку наказание, но он не хочет уходить, а желает остаться на льду. Это приемлемо? Но похожая ситуация происходят сейчас с украинскими клубами, которые нарушают правила. Когда игрок отстранен, он не может играть. Они нарушили правило, получили санкцию, не подавали апелляцию, что делает невозможным участие в соревновании. И я не могу понять, почему эти команды не хотят соблюдать правила, тогда как абсолютно все в мире соблюдают эти нормы.

Ладно. Какие выводы вы, как главный человек в Международной федерации, сделаете из этой ситуации? Какие шаги IIHF предпримет, чтобы помочь национальным командам и соревнованиям избежать подобных ситуаций в будущем?

Соблюдение правил поможет. Что собственно Международная федерация уже сделала. Знаете, я лично вмешался в эту ситуацию, потому что увидел, что она нелегкая. И если кто-то другой не поможет, тяжело будет найти выход. Закон есть закон. Вот почему это важно. Обычно я не люблю вести переговоры с клубом напрямую, поскольку наш акционер это федерация, а не клуб. Представляете, если я стану общаться с клубами? Не знаю, сколько там клубов… 10 тысяч! Это будет невозможно.

Я собираюсь в середине января поговорить с представителями всех европейских лиг. Мы обсудим все вопросы президентов федераций и попытаемся найти путь относительно адаптации правил. Когда мы решим, каково именно правило, мы будем его соблюдать. То есть ваша ситуация побудила меня искать выходы в роли посредника. Возвращаюсь именно к этому – если обе стороны не захотят найти общий язык, для меня эта роль будет сложной. Однако я пообещал министру спорта, что постараюсь найти выход. Посмотрим, удастся ли мне это.

Как Люк Тардиф возглавил IIHF

Давайте поговорим о вашей новой должности. Мечтали ли когда-нибудь о должности президента Международной федерации хоккея?

Нет, потому что это произошло поздно, в последний момент. В течение десяти лет я занимал должность казначея в IIHF, что давало мне возможность быть в центре всех событий и у меня был необходимый опыт. Однако я знал, как тяжела работа президента. Итак, мне понадобилось время, чтобы принять решение самому, убедить себя выдвинуть свою кандидатуру. Поэтому я это сделал в последний момент, возможно, за несколько дней до конца.

К слову Капитан сборной Украины, которого выгнали из Донбасса, нашел новую команду

И, наконец, я счастлив, что принял это решение. Мне комфортно на этом посту, и я вижу, сколько всего могу решить и сделать. Эта работа требует дипломатических решений. У меня не было времени, чтобы "размяться". Но я уверен в себе, знаю, я могу справиться.

В любом случае это большой вызов – стать на место человека, который занимал этот пост с 1994 года. Все ожидают с Вашей стороны каких-то значимых шагов по развитию хоккея. Какими есть и какими будут эти шаги?

Прежде всего, я должен сказать о наследии Рене Фазеля, который занимал должность 27 лет. Благодаря ему Федерация находится в прекрасном состоянии, в аспекте финансов и развития. К примеру, возьмем чемпионаты, которые были до 2020 года – все они были увлекательными и с каждым годом все лучше. Относительно моих приоритетных целей, то хочу работать именно над развитием хоккея. Не только в странах, где он уже на высоком уровне, но и в странах, которые заслуживают нового начала.

Мы были в Азии, на Олимпийских играх, и можем сказать, что там много хоккеистов с потенциалом. Это подтвердило правильность нашей идеи. Поэтому мы также хотим принести хоккей в развивающиеся страны, о которых мы изначально и подумать не могли в разрезе хоккея, такие как страны Южной Америки, на севере Африки и большой части Азии. И именно поэтому я здесь – нельзя воплощать такие цели, если нет достойных хоккейных площадок, участие в строительстве очень важное для нас. Это одна из наших приоритетных целей. Именно поэтому нам важно приехать в Украину, чтобы поблагодарить министра спорта за то, что он поддерживает хоккей, убедиться, что программа строительства была успешно воплощена в жизнь.

О развитии Международного хоккея

Футбол по-прежнему считается спортом №1 в мире. На мой взгляд, основной причиной является то, что в каждой стране знают, как играть в футбол. Имею в виду, что у любой страны, которая в мировом рейтинге на 50-й или 60-й строчке, есть шанс победить команду из списка топ-10 команд. Это невозможно в хоккее. Какие шаги должен сделать IIHF, чтобы ликвидировать разрыв между лидерами и аутсайдерами?

Вспомните, еще несколько лет назад мы говорили только о 12 командах, которые попали на Олимпийские игры. Мы упорно работали и продвинули уже 16 команд, которые могут соперничать друг с другом. Так же и дивизион 1А и дивизион 1В становятся все лучше с каждым днем ​​и на уровне организации в частности. Но идея, которую я хочу воплотить – сделать что-то вроде слияния и вынести соревнования, организацию чемпионата мира на новый уровень. Придать новую ценность этому событию. Это наш будущий шаг, попробуем поэкспериментировать и немного приблизить развивающиеся страны.

Люк Тардиф / Фото Марии Войтко

Что еще? По-новому приобщиться к играм детям. Если они не хотят играть в обычный хоккей, то могут попробовать себя в новом, более динамичном формате 3х3, где игры проходят на небольшой площадке, включают в себя три-семиминутные периоды и особые правила. Все мы знаем, что сейчас дети очень активные и быстрые, поэтому, возможно, этот новый формат более адаптирован под них. И, кроме того, есть еще простор для деятельности, например, киберспорт. Во всяком случае, мы не должны мыслить стандартно, должны находить пути к пониманию с детьми. Это очень важно для будущего.

Вы большой фанат разных видов хоккея. Того же 3х3. Возможно ли через несколько лет увидеть отдельный IIHF чемпионат мира по хоккею 3х3?

Мы презентовали 3х3 на юношеских Олимпийских играх-2020 в Лозанне. Моя цель также проэкспериментировать с этим проектом в 2023 году на юношеских Олимпийских играх. И что я бы действительно хотел сделать – это продвинуть эту идею в Международном олимпийском комитете, чтобы получить еще одно место для хоккея на Олимпийских играх.

Кстати, украинский игрок команды по хоккею 3х3 U20 Владимир Трошкин получил золотую медаль на Играх в Лозанне.

Да, мы сделали фестиваль и хотим продолжить эту традицию, потому что молодежь действительно любит такое. Такие фестивали объединяют людей из разных стран и позволяют им поиграть вместе. Это невероятно. Но мы должны провести эксперимент и организовать соревнования для сборных.

Вы много лет занимали должность президента федерации хоккея Франции. И сейчас французская сборная, спустя несколько лет в топ-дивизионе опустилась в дивизион 1А. Наша страна прошла подобный путь, но больше, чем 10 лет назад. Какие шаги предпримет Франция, чтобы вернуться в топ-дивизион?

21 год. Прежде всего, пандемия, конечно, не самое лучшее время, поскольку мировые чемпионаты были отменены. Это были тяжелые времена не только для сборной Франции. Ту же ситуацию пережили Словения, Австрия. Когда не можешь соперничать, ты теряешь позиции. А когда ты находишься 13 лет подряд в топ-дивизионе и попадаешь на ступеньку ниже, то, безусловно, хочешь вернуться назад. Но чемпионаты отменяются. Поэтому я могу сказать, что французы готовы соревноваться на мировом чемпионате и верю, что они сделают все, что от них зависит.

Но, знаете, как бывает в разных нациях – наступает переходный период и возникает необходимость немного перестроить все. Это как раз то время для нашей сборной сейчас. В команде все еще есть большие таланты. Они немного потеряли квалификацию. Но я рад был наблюдать за тем, как они играли, хотя сейчас их уровень не был достаточным, чтобы попасть на Олимпийские игры. Но все впереди.

Да, иногда легче удержаться в топ-дивизионе, поскольку, чтобы остаться там, нужно выиграть одну игру, или может две. Однако если вы хотите подняться, то нужно выиграть как минимум четыре игры. То есть приложить больше усилий.

Это действительно тяжело. И это одна из причин, почему я заговорил о слиянии дивизионов 1А и 1В. Таким образом турнир будет более масштабным. Таким образом, если команда неудачно выступила в начале, у нее появится шанс все исправить.

Как бы вы хотели продвигать международные клубные соревнования, которые обычно более интересные и значимые, чем национальные чемпионаты?

А иногда нет. Только посмотрите на посещаемость лиг в Финляндии, Швеции, Швейцарии. На игре дерби между Берном и Фрибургом присутствовало 14 тысяч человек. А уже через два дня, на игре чемпионской лиги в том же городе было не более трех тысяч болельщиков. Однако нам все же следует работать над международными соревнованиями. Думаю, мы не единственный вид спорта, который встретился с такой проблемой между национальными и международными соревнованиями. Нельзя просто играть и играть все больше игр. Потому что игроки не роботы. И, наконец, важно обращать внимание на безопасность игрока, на травмы…

Следовательно, это работа, которую я должен скоординировать, попытаться сделать какой-то разумный шаг. Есть только 24 часа в день, есть всего 52 недели в год. И если хотите играть здесь и там… Иногда следует сказать: "О, дело не только в деньгах!" Игроки – это люди, поэтому нужно заботиться о них.

И последнее. 15 декабря французская сборная U20 будет играть с украинской командой на чемпионате мира в дивизионе 1В. Спрогнозируете результат игры?

Наши сборные часто играют друг против друга на уровне команд до 18-ти и до 20-ти лет. Французская команда U20 сильная. Трудно предсказать, потому что с обеих сторон команды U20 не играли уже два года, да? Точно знаю, что у нас хорошая команда. Но согласитесь, я в неудобном положении, если скажу, что выиграет Франция. Возможно, у наших игроков больше опыта. Однако я видел, что украинцы выиграли у эстонцев со счетом 7:2, тогда как наша команда выиграла у польской со счетом 6:2. Что это значит? Уверен, это будет жесткая игра. Поскольку каждый раз, когда мы играли друг с другом, это была жесткая игра. Победит сильнейший! Дипломатический ответ, правда?

Мария Войтко