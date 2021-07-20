Украине прогнозируют 8 золотых медалей на Олимпиаде-2020

Украинские спортсмены готовятся к Олимпийским играм в Токио, которые стартуют 23 июля. А эксперты уже прогнозируют, сколько медалей могут получить украинские спортсмены.

Аналитическая компания Gracenote исследовала выступления спортсменов со времен последней Олимпиады в 2016 году. И составила свой виртуальный медальный зачет, учтя, сколько медалей может добыть каждая из стран.

Украина может получить на Олимпиаде-2020 сразу 21 медаль, 8 из которых – золотые (еще 5 серебряных и 8 бронзовых).

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Больше всего медалей прогнозируют сборной США – всего 96, 40 из которых – золотые. Китай на втором месте в этом списке с 66 медалями (33 золотые награды).

При этом в Gracenote отмечают, что результаты Олимпиады-2020 могут быть более непредсказуемы, чем в предыдущие годы. Все из-за влияния пандемии коронавируса на спортсменов.

Стоит отметить, что в Gracenote несколько неправильно построили медальный зачет. Ведь при формировании таблицы сначала учитывается количество золотых медалей, после этого серебряных, и тогда бронзовых, а не общее количество наград. Тем не менее, они учли общее количество наград, из-за чего вывели Олимпийский комитет РФ на второе место, а не Китай. Хотя даже та же Япония может получить больше золотых наград, чем атлеты, которые вынуждены выступать без своего флага и гимна.

Эксперты из Favbet тоже склоняются к мнению, что США выиграют медальный зачет. Такой исход оценен коэффициентом 1,1. А вот что касается золотых медалей украинцев, то там оптимизма меньше. На то, что Украина получит четыре и больше золотых наград, в Favbet выставили коэффициент 2,65, зато что золотых медалей будет три или меньше – 1,44.

Да и в целом Украина может рассчитывать на 15 медалей. На Favbet тотал выигранных медалей больше 14,5 – коэффициент 1,82. На тотал выигранных медалей меньше 14,5 – 1,92.