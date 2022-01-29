Как в Украине планируют транслировать зимние Олимпийские игры 2022

4 февраля в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры. Как их планируют транслировать в Украине – в эксклюзивном материале на сайте 24 канала.

Правами на показ Олимпийских игр в Украине владеет UA: ПЕРШИЙ. Именно на его платформе будет проходить показ главных спортивных событий зимней Олимпиады.

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Главный редактор спортивных программ UA: ПЕРШИЙ Елена Кузнецова рассказала, как именно будет происходить трансляция, как будут выбирать что транслировать и кто из украинских журналистов отправился в Пекин освещать Игры с места событий.

Как будут выбирать прямые эфиры — соревнования, церемонии награждения

Акцент будет делаться на соревнования с участием украинских спортсменов. Соответственно, и церемонии награждения будут транслироваться в том случае, если на пьедестал поднимутся украинцы.

Кроме того, будем транслировать и интересные матчи в игровых видах (хоккей, керлинг), где Украина не представлена, но они всегда интересны зрительской аудитории.

Кто будет экспертами в студии

К участию в студийных программах будут приглашены участники прошлых Олимпиад, специалисты по зимним видам спорта, которые будут помогать зрителю разбираться в особенностях того или иного вида спорта и особенностях выступлений украинской сборной.

Какими будут особенности студии

Конечно, будут включения в студию и трансляции корреспондентов с места событий с самими участниками соревнований, тренерами и другими специалистами сборной. Одним словом, будем делать максимум, чтобы погрузить зрителей в атмосферу Зимней Олимпиады и усилить их интерес к спорту в целом.

Ведущие студии: утренней — журналист и комментатор Дмитрий Лазуткин и бронзовый призер Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатинова, а также вечерняя студия — журналисты Юлия Пазенко и Денис Зерченко. Это опытные специалисты Олимпийского движения, за плечами которых работа не на одной Олимпиаде. Так что они станут настоящими проводниками зрителей по Олимпийским событиям.

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Форматы работы: прямые включения с места событий, краткие итоги игрового дня вечером

Прямые включения, два выпуска в день "Студии Олимпийских игр" и завершает олимпийский день "Сутки Олимпийских игр", которые будут делать непосредственно на месте событий в Пекине.

Когда спортивная редакция начинает свою работу, а когда заканчивает?

Спортивная редакция ежедневно во время Игр начинает свою работу в 03:00 утра и завершает в 22:00.

Сколько людей вовлечено в освещение Олимпиады-2022?

К освещению Олимпиады в общей сложности привлечено более 100 творчески-технических работников.

Кто отправится в Пекин? Учитывая, что там сразу три олимпийских центра, как поделят работу?

В Пекин едут три съемочных телевизионных группы, в составе которых опытные олимпийские журналисты: Дарья Кузнецова, Евгений Каранов и Евгений Перестенко, и операторы, имеющие опыт работы как на многих Олимпийских играх, так и на других крупных спортивных событиях: Светлана Коваль, Евгений Журавлев и Виктор Кабков.

Группы будут работать на соревнованиях по всем трем кластерам. Также будет работать наш олимпийский режиссер монтажа Игорь Рыженко.

Для цифровой платформы будут готовить материалы журналисты Екатерина Годунова и Сергей Захарченко, а в радиоэфире вы услышите из Пекина голос журналиста Вадима Корженко.

Координировать работу Олимпийского проекта на месте событий будет олимпийский тим-лидер, главный редактор спортивных программ UA: ПЕРШИЙ Елена Кузнецова.