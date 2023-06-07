Двойной триумф наших в Польше: украинцы снова покорили недостижимую высоту для соперников

В польском Быдгоще состоялся Мемориал Ирены Шевинской по легкой атлетике. Украинские прыгуны в высоту еще раз продемонстрировали свой уровень и никого не пропустили выше себя.

В Польше прошли соревнования Всемирного легкоатлетического континентального тура категории "Gold". Украина была представлена тремя спортсменами, пишет 24 Канал.

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Очередная доминация Украины в прыжках у высоту

Украинские прыгуны оформили медальный "дубль" на Мемориале Ирены Шевинской по легкой атлетике. Первые две строчки пьедестала заняли наши спортсмены – Андрей Проценко и Богдан Бондаренко.

Для чемпиона мира 2013 Богдана Бондаренко эти соревнования стали третьими в 2023 году и первыми "медальными". Андрей Проценко уже становился вице-чемпионом Европы в помещении на соревнованиях в Стамбуле, но в летнем сезоне на пьедестал почета до этого не поднимался.

Выступление украинцев

Андрей Проценко без ошибок выполнил первые четыре попытки – с 2.07 метра до 2.21, впоследствии украинец попытался покорить высоту в 2.25, но не удалось. Однако и 2.21 метра хватило для спортсмена из Херсона, чтобы триумфовать на соревнованиях.

Также идентичную планку взял и Богдан Бондаренко, но ему понадобились две попытки для этого, поэтому у него – "серебро".

Призеры соревнований (в метрах)

Андрей Проценко (Украина) – 2.21

Богдан Бондаренко (Украина) – 2.21

Эдгар Ривера (Мексика) – 2.17

На всех турнирах для Андрея Проценко "золото" в Бигдоще стало уже седьмой медалью разных сортов с начала 2023 года.

Также Украина была представлена в соревнованиях по бегу на 800 метров. Ольга Ляхова заняла пятое место в забеге из 12 участниц.