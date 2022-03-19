Украинцы всегда знали цену своей свободе, – Миколенко, Ярмоленко и Яремчук записали обращение

Игроки сборной Украины Виталий Миколенко, Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук записали обращение к украинскому народу, отчаянно борющемуся с российскими оккупантами.

Патриотический флешмоб

Тройка игроков сборной Украины записала видео о ситуации в Украине.

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"Вся наша славная история – это борьба. Борьба за собственные права, за справедливость. Украинцы всегда знали цену собственной свободе. Сейчас мы еще раз это доказываем", – говорится в видео.

Весь мир затаил дыхание, каждый адекватный человек понимает, что сейчас ценой собственной жизни мы защищаем не только независимость Украины, но и демократию всей Европы.

"Мы обязательно победим в этой войне, Украина вернет свои земли. Мы отстроим города и навеки войдем в историю мировой демократии. Вместе мы сила. Слава Украине. Слава нашим героям", – говорится в видеообращении.

Смотрите видеообращение от Миколенко, Яремчука и Ярмоленко