Украинцы Лень и Михайлюк в огне: Торонто и Сакраменто одержали победы в НБА – видео

Украинские баскетболисты Алексей Лень и Святослав Михайлюк провели сильнейшие матчи в НБА. Михайлюк помог Торонто переиграть Индиану, а Сакраменто Леня одолело Финикс.

Торонто – Индиана 118:100 (29:24, 28:24, 30:23, 31:29)

Кстати Украинский клуб феерически одержал первую победу в сезоне Лиги чемпионов

Торонто Святослава Михайлюка обыграло Индиану. Команда украинского баскетболиста выиграла все четверти и уверенно обыграла Индиану.

Украинский баскетболист провел на площадке 10 минут и 46 секунд. За это время он набрал 7 очков и совершил 1 подбор.

Торонто – Индиана видеообзор

Финикс – Сакраменто 107:110 (29:23, 32:30, 15:29, 31:28)

Сакраменто Алексея Леня смогло вырвать победу у Финикса. Хозяева паркета долгое время были впереди. В частности, на большой перерыв Финикс ушел с преимуществом +8.

Но во второй половине игры "Кингс" вышли вперед и удержали победный результат.

Лень сыграл 18 минут и 20 секунд. За это время украинец заработал 10 очков, сделал 3 подбора и одну результативную передачу.

Финикс – Сакраменто видеообзор