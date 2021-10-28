Украинцы Лень и Михайлюк в огне: Торонто и Сакраменто одержали победы в НБА – видео
Источник:24 канал
Украинские баскетболисты Алексей Лень и Святослав Михайлюк провели сильнейшие матчи в НБА. Михайлюк помог Торонто переиграть Индиану, а Сакраменто Леня одолело Финикс.
Торонто – Индиана 118:100 (29:24, 28:24, 30:23, 31:29)
Кстати Украинский клуб феерически одержал первую победу в сезоне Лиги чемпионов
Торонто Святослава Михайлюка обыграло Индиану. Команда украинского баскетболиста выиграла все четверти и уверенно обыграла Индиану.
Украинский баскетболист провел на площадке 10 минут и 46 секунд. За это время он набрал 7 очков и совершил 1 подбор.
Торонто – Индиана видеообзор
Финикс – Сакраменто 107:110 (29:23, 32:30, 15:29, 31:28)
Сакраменто Алексея Леня смогло вырвать победу у Финикса. Хозяева паркета долгое время были впереди. В частности, на большой перерыв Финикс ушел с преимуществом +8.
Но во второй половине игры "Кингс" вышли вперед и удержали победный результат.
Лень сыграл 18 минут и 20 секунд. За это время украинец заработал 10 очков, сделал 3 подбора и одну результативную передачу.
Финикс – Сакраменто видеообзор