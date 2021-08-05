Украинцы Хоцяновский и Михайлов сенсационно вылетели в 1/8 финала Олимпиады

Украинцы Александр Хоцяновский и Василий Михайлов уступили в 1/8 финала Олимпиады-2020 в вольной борьбе. Однако, оба спортсмена еще могут побороться за медали.

Михайлов проиграл вице-чемпиону Европы

В весовой категории до 74 кг Украину представил 26-летний Василий Михайлов, который в 1/8 финала проиграл вице-чемпиону Европы-2021 Турану Байрамову.

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После первого периода представитель Азербайджана вел с преимуществом в одно очко, а по окончании поединка был зафиксирован итоговый счет 4:2 в пользу соперника украинца.

В концовке Михайлов мог вырвать победу, но при счете 3:1 действие украинца судьи оценили всего в один балл, а просмотр эпизода не убедил судей изменить свой вердикт.

Хоцяновский проиграл без шансов

Опытный 31-летний Александр Хоцяновский, призер последнего чемпионата мира, без шансов 0:7 проиграл иранцу Амиру Хоссейн Зоре, который является действующим чемпионом мира в возрасте до 23 лет.

Украинцы в случае, если их соперники выйдут в финал, будут иметь шансы добраться до бронзовой медали через утешительные схватки.