В топе медального зачета: Украина выиграла второе "золото" на КС по артистическому плаванию
Источник:НОК
Украинские пловчицы во второй раз тотально торжествовали на этапе Кубка мира. "Сине-желтым" удалось попасть в тройку медального зачета.
Украинская восьмерка завоевала "золото" в соревнованиях в акробатической программе. Медаль стала третьей наградой на этапе Кубка мира по артистическому плаванию во французском Монпелье.
Достойно внимания Полный комплект медалей: украинцы получили ряд наград на КС по академической гребле – фото
Достойное выступление
Украинские сборницы подошли к соревнованиям в статусе действующих вицечемпионок мира в группе, одержав "серебро" на прошлогоднем чемпионате мира. "Золотом" тогда украинки уступили команде Китая, которая в Монпелье также вышла на старт в группе.
Украинки выступали во Франции третьими после команд США и Чили. Однако после своей программы "сине-желтые" вышли на промежуточное первое место, получив отметку в 260.275 балла. Превзойти результат Украины в следующем выступлении Китая не удалось (247.0583 балла). Этот показатель стал третьим и уступил стартовому выступлению США (252 балла). Украина во второй раз выиграла этап Кубка. Кстати, по сравнению с первым стартом украинки набрали на 16 очков больше.
Медальный зачет
- Следует отметить, что второе "золото" и одно "серебро" на этапе позволило Украине закончить турнир в тройке общего медального зачета.
- Его с четырьмя наградами высшего сорта выиграла команда Японии (4 золотые и 4 серебряные медали), вторым оказался Китай (три золотые и одна серебряная награда).