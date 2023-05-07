В топе медального зачета: Украина выиграла второе "золото" на КС по артистическому плаванию

Украинские пловчицы во второй раз тотально торжествовали на этапе Кубка мира. "Сине-желтым" удалось попасть в тройку медального зачета.

Украинская восьмерка завоевала "золото" в соревнованиях в акробатической программе. Медаль стала третьей наградой на этапе Кубка мира по артистическому плаванию во французском Монпелье.

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Достойное выступление

Украинские сборницы подошли к соревнованиям в статусе действующих вицечемпионок мира в группе, одержав "серебро" на прошлогоднем чемпионате мира. "Золотом" тогда украинки уступили команде Китая, которая в Монпелье также вышла на старт в группе.

Украинки выступали во Франции третьими после команд США и Чили. Однако после своей программы "сине-желтые" вышли на промежуточное первое место, получив отметку в 260.275 балла. Превзойти результат Украины в следующем выступлении Китая не удалось (247.0583 балла). Этот показатель стал третьим и уступил стартовому выступлению США (252 балла). Украина во второй раз выиграла этап Кубка. Кстати, по сравнению с первым стартом украинки набрали на 16 очков больше.

Любопытно. В состав команды вошли Марта Федина, Марина и Владислава Алексеи. В Монпелье они получили серебро и золото в технической и произвольной программах соответственно. В группе в Монпелье также выступили Вероника Гришко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова и Валерия Тищенко.

Медальный зачет