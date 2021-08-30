Украина завоевала 51 медаль на Паралимпиаде: мужчины принесли "бронзу" в эстафете по плаванию

Сборная Украины завоевала 51 медаль на летних Паралимпийских играх в Токио. Медальная копилка Украины пополнилась бронзовой наградой в плавании.

Украина получила 13 "бронзу"

Украинские пловцы на Паралимпиаде в Токио защищали звание чемпионов, ведь завоевали "золото" в 2016 в Рио. К сожалению, одержать победу украинцы не смогли, однако медаль таки завоевали.

Достойно внимания Украина завоевала 50 медалей Паралимпиады: Сербин и Цветов взяли два "серебра"

Мужская сборная Украины взяла бронзу в эстафете вольным стилем 4х100. В эстафете выступали пловцы разных классов.

Украину представили:

Юрий Божинский (класс S9)

Денис Дубров (класс S8, SM8)

Андрей Трусов (класс S7, SB6, SM7)

Максим Крипак (класс S10, SM10)

Божинский не слишком удачно стартовал, передав эстафету Дуброву только шестым. В то же время Украина сохраняла хорошие шансы на награду благодаря стараниям Дуброва.

Трусов и Крипак позволили Украине надеяться даже на "серебро", однако мощные итальянцы вырвали второе место. Убедительную победу одержала сборная Австралии.

Результаты эстафеты

1. Австралия – 3:44.31

2. Италия – 3:45.89

3. Украина – 3:47.40