Украина завоевала 51 медаль на Паралимпиаде: мужчины принесли "бронзу" в эстафете по плаванию
Источник:24 канал
Сборная Украины завоевала 51 медаль на летних Паралимпийских играх в Токио. Медальная копилка Украины пополнилась бронзовой наградой в плавании.
Украина получила 13 "бронзу"
Украинские пловцы на Паралимпиаде в Токио защищали звание чемпионов, ведь завоевали "золото" в 2016 в Рио. К сожалению, одержать победу украинцы не смогли, однако медаль таки завоевали.
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Мужская сборная Украины взяла бронзу в эстафете вольным стилем 4х100. В эстафете выступали пловцы разных классов.
Украину представили:
- Юрий Божинский (класс S9)
- Денис Дубров (класс S8, SM8)
- Андрей Трусов (класс S7, SB6, SM7)
- Максим Крипак (класс S10, SM10)
Божинский не слишком удачно стартовал, передав эстафету Дуброву только шестым. В то же время Украина сохраняла хорошие шансы на награду благодаря стараниям Дуброва.
Трусов и Крипак позволили Украине надеяться даже на "серебро", однако мощные итальянцы вырвали второе место. Убедительную победу одержала сборная Австралии.
Результаты эстафеты
1. Австралия – 3:44.31
2. Италия – 3:45.89
3. Украина – 3:47.40
- Отметим, что сборная Австралии установила новый мировой рекорд в эстафете по паралимпийскому плаванию на 400 метров вольным стилем.
- Для Украины эта медаль стала 51 на Паралимпиаде и 13 бронзовой наградой.