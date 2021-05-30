Украина завоевала 14 медалей на чемпионате Европы по самбо

В Лимасоле завершился чемпионат Европы по самбо. Сборная Украины получила на Кипре 14 медалей (6 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых). Также в Украины два Кубка – "золотой" в боевом разделе, и "серебряный" – в соревнованиях женщин.

6 золотых медалей Украины

Золотые медали выиграли Мария Буек (спортивное самбо, до 50 кг), Кристина Бондарь (спортивное самбо, до 54 кг), Ярослав Давыдчук (спортивное самбо, до 98 кг), Владислав Руднев (боевое самбо, до 79 кг), Петр Давыденко (боевое самбо, до 88 кг), Анатолий Волошинов (боевое самбо, до 98 кг).

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Серебро завоевали: Галина Ковальская (спортивное самбо, до 80 кг), Александр Воропаев (боевое самбо, до 64 кг), Размик Тоноян (боевое самбо, более 98 кг).

Бронзовые награды Украине принесли: Юлия Гребеножко (спортивное самбо, до 65 кг), Екатерина Москалева (спортивное самбо, до 72 кг), Анастасия Комович (спортивное самбо, 80 кг), Дмитрий Евдошенко (спортивное самбо, до 64 кг), Роман Труш (спортивное самбо, до 71 кг).

Мощное выступление юниоров