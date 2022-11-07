Победа для ВСУ: сборная Украины заняла второе место на чемпионате Европы по каратэ

Наши спортсмены успешно выступили на крупном соревновании в Польше. Каратистам покорились четыре медали в Мыслевице, а всего в командном зачете украинцы оказались вторыми.

В польском городке Мысленице 5-6 ноября проходил чемпионат Европы по каратэ среди взрослых, а также Кубок Европы по киокушинке каратэ среди детей и юношей.

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Участие в турнирах приняли около 600 спортсменов из 23 разных стран, в том числе и Украины. Четверым нашим спортсменам удалось взять медали в этих соревнованиях:

Сборная Украины заняла первое место в командном ката. В состав победителей вошли Заур Мамедов, Эльнур Мамедов и Виталий Короткевич.

Сергей Бесед занял второе место среди детей 12-13 лет в весовой категории до 50 килограмм.

Также серебро покорилось Валерии Заремби. Она стала второй в весовой категории 40+ кг среди участников 10-11 лет.

Третьим в возрасте 10-11 лет в весовой категории до 40 кг стал Глеб Недзельский.

В целом, взрослая сборная Украины заняла второе командное место на турнире. После золота на чемпионате Эльнур Мамедов посвятил победу воинам ВСУ.

Эта победа для наших Героев. Мы помним каждого пленника, освобожденного, каждого погибшего и защищающего нашу свободу и землю воина. Я очень благодарен каждому, кто защищает нашу страну. Слава Украине",

– написал каратист на своей странице в инстаграмм.

Напомним, что недавно украинцы успешно выступили на чемпионате мира среди кадетов, юниоров и молодежи в Турции. Наши спортсмены выиграли пять бронзовых наград, что стало рекордным показателем для Украины.