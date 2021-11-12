Милевский: Украинские футболисты сильнее
Артем Милевский стал гостем российского ютуб-канала "Коммент.Шоу", в котором и сравнил сборные России и Украины.
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На вопрос о том, Россия сейчас сильнее Украины, бывший форвард сказал категорическое "нет!"
Нет! Я считаю, что (сборная Украины, – Спорт 24) закроет вас. Украина в плане футбола закроет Россию,
– сказал Артем.
Чтобы аргументировать свои слова, Милевский заявил, что украинские футболисты сильнее россиян.
"Украинские футболисты сильнее, и они знают, что делают", – отметил Милевский. Он добавил, что его не впечатлил футбол России в последних матчах.
Российская сборная сохраняет хорошие шансы выйти на чемпионат мира напрямую, когда украинской команде в лучшем случае светит раунд плей-офф. Хотя математические шансы "сине-желтые" еще не потеряли.
Милевского попытались упрекнуть этим тезисом, на что украинский футболист сказал, что хотел бы увидеть матч Украины и России в группе.
А когда нам разрешат быть в одной группе? Украине с Россией? Вот было бы!,
– резюмировал Милевский.
Каковы шансы у России и Украины выйти на ЧМ-2022
- Сборная Украины занимает второе место в группе D после того, как сыграла 7 матчей. "Сине-желтые" победили Финляндию и еще 6 раз сыграли вничью.
- Украина теоретически может опередить Францию и занять первое место в группе, если победит Боснию и Герцеговину, а команда Дидье Дешама уступит Финляндии и Казахстану. При этом нужно, чтобы финны не победили боснийцев.
- Более реальные шансы у Украины занять второе место и попытаться выйти на ЧМ-2022 через раунд плей-офф.
- Зато Россия лидирует в группе H. Россияне потеряют лидерство и прямую путевку на Мундиаль, если в последнем туре на выезде проиграют Хорватии.