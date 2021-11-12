Милевский: Украинские футболисты сильнее

Артем Милевский стал гостем российского ютуб-канала "Коммент.Шоу", в котором и сравнил сборные России и Украины.

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На вопрос о том, Россия сейчас сильнее Украины, бывший форвард сказал категорическое "нет!"

Нет! Я считаю, что (сборная Украины, – Спорт 24) закроет вас. Украина в плане футбола закроет Россию,

– сказал Артем.

Чтобы аргументировать свои слова, Милевский заявил, что украинские футболисты сильнее россиян.

"Украинские футболисты сильнее, и они знают, что делают", – отметил Милевский. Он добавил, что его не впечатлил футбол России в последних матчах.

Российская сборная сохраняет хорошие шансы выйти на чемпионат мира напрямую, когда украинской команде в лучшем случае светит раунд плей-офф. Хотя математические шансы "сине-желтые" еще не потеряли.

Милевского попытались упрекнуть этим тезисом, на что украинский футболист сказал, что хотел бы увидеть матч Украины и России в группе.

А когда нам разрешат быть в одной группе? Украине с Россией? Вот было бы!,

– резюмировал Милевский.

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