Как Украина забила гол в ворота России в полуфинале футзального Евро-2022: видео атаки

Сборная Украины по футзалу в полуфинале Евро-2022 сыграла против России. Украинцам удалось отличиться в воротах соперника.

Матч между сборными Украины и России принял Амстердам. Игра началась в 18:00, сообщает 24 канал.

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Украинцы пропустили досадный гол уже на второй минуте матча. А на 15-й минуте счет уже был 0:2 в пользу россиян.

Но через минуту сборная Украины сократила отставание. Нашей команде удался эффектный розыгрыш, который ударом в угол ворот закончил Евгений Серый.

Видео гола Украины в ворота России