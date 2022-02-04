Как Украина забила гол в ворота России в полуфинале футзального Евро-2022: видео атаки
4 февраля 2022 , 19:25Читати новину українською
Сборная Украины по футзалу в полуфинале Евро-2022 сыграла против России. Украинцам удалось отличиться в воротах соперника.
Матч между сборными Украины и России принял Амстердам. Игра началась в 18:00, сообщает 24 канал.
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Украинцы пропустили досадный гол уже на второй минуте матча. А на 15-й минуте счет уже был 0:2 в пользу россиян.
Но через минуту сборная Украины сократила отставание. Нашей команде удался эффектный розыгрыш, который ударом в угол ворот закончил Евгений Серый.
Видео гола Украины в ворота России