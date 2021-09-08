Украина вышла на второе место в группе: Босния и Герцеговина сыграла вничью с Казахстаном

В отборочном матче на чемпионат мира 2022 года сборная Боснии и Герцеговины на своем поле в драматической игре сыграла вничью с Казахстаном – 2:2.

Босния и Герцеговина – Казахстан 2:2

Гол: Пьянич, 74, Менало, 86 – Куат, 52, Зайнутдинов, 90 + 5

Смотрите также Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 7 сентября

Казахи неожиданно вышли вперед в начале второго тайма – отличился Исламбек Куат. Боснийцы отыгрались усилиями Миралема Пьянича, реализовавшего пенальти.

За несколько минут до финального свистка Лука Мена вывел хозяев вперед, но в компенсированное время Бахтиер Зайнутдинов ударом со штрафного сравнял счет.

После этого матча Босния и Герцеговина набрала 3 очка и занимает четвертое место в группе D, сыграв четыре игры. В активе Казахстана также 3 очка и пятая позиция. Сборная Украины благодаря результатам этого дня поднялась на второе место в группе, сыграв пять матчей.

В седьмом туре Казахстан примет Боснию и Герцеговину на своем поле. Матч состоится 9 октября.

Босния и Герцеговина – Казахстан видеообзор