Украинские футзалисты в унисон спели "Красную руту" после выхода на ЧМ-2024: эмоциональное видео

В среду, 20 декабря, мужская сборная Украины по футзалу на напряженном поединке обыграла Польшу 5:3. Эта победа позволила "сине-желтым" квалифицироваться на ЧМ-2024 с первого места в своем квартете.

Первый тайм прошел полностью под контролем подопечных Косенко. Украинцы заставляли польского голкипера четыре раза вынимать мяч из сетки собственных владений. Первая часть встречи закончилась с тотальным доминированием "сине-желтых" 4:0.

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Патриотическое празднование выхода на Мундиаль

Что не скажешь о преимуществе украинской сборной во втором тайме. Поляки смогли ответить тремя голами. Зато украинцы забили только однажды. Однако Семенченко на 32-й минуте матча был очень важным для нашей команды.

Финальный сигнал зафиксировал победу украинской сборной со счётом 5:3. За сборную Украины кроме Семенченко забивали Шотурма, Абакшин и дубль оформил Корсун. Украинцы взяли реванш у соперника за поражение 2:3 во втором отборочном туре. Это было единственное фиаско команды Косенко в этой квалификации на Мундиаль за шесть матчей.

За 6 туров Украина набрала 13 очков. Превосходство над поляками составило лишь один балл. Третье место в группе заняла Сербия (8 пунктов), а замкнула квартет Бельгия (только один балл).

Украинские футзалисты не сдерживали эмоций от победы, выведшей их с первого места группы на чемпионат мира-2024. Свое празднование ребята продолжили в автобусе, где очень громко и красиво спели в унисон украинскую песню "Червона рута".

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Украина впервые за 8 лет пробилась на Мундиаль. Последний раз "сине-желтые" играли на ЧМ в 2016-м году, где дошли до стадии 1/8 финала.

Как Украина выступала в квалификации к ЧМ-2024: