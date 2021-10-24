Украина вышла в "Финал четырех": украинская вратарь забила безумный гол

Женская сборная Украины по футзалу 24 октября провела решающий матч против Финляндии. "Сине-желтые" пробились в "Финал четырех" через основной раунд Евро-2022.

Украина – Финляндия 4:1

Голы: Шульга, 19, 26, Сидоренко, 31, Сагайдачная, 39 – Юнтикаа, 39

Украина и Финляндия стали прямыми конкурентами в борьбе за счастливый билет в "Финал четырех". У обеих сборных перед началом матча было по 6 очков. Однако благодаря лучшей статистике именно Украина подошла к матчу в статусе лидера группы 3.

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Матч начался с мощного удара Шульги – голкипер Финляндии справилась с выстрелом. Украинки классно выбежали в атаку. Кирильчук отдала передачу на Сидоренко, которая разрезной передачей нашла свободную Шульгу. Но опять удар Анны парировала финская вратарь.

Украина первым номером играла в первой 20-минутке. Хотя финки выстроили надежную оборону и делали акцент на контратаках. Сидоренко проверила на бдительность вратаря Финляндии.

Дважды подряд Сагайдачная помешала голу в украинские ворота. "Сине-желтые" делали акцент на дальних ударах. Но ни один из них не превратился в результативный. Очень остро было возле ворот Украины. Сагайдачная в очередной раз продемонстрировала свой высокий класс на линии.

Классная комбинация подопечных Олега Шайтанова едва не завершилась голом. Но совсем немного не хватило Шульге, чтобы дотянуться до мяча.

На 19-й минуте Украина размочила нули на табло "Боско Арены". Форсюк разыграла угловой с Гриценко, которая отдала под удар Шульге. На этот раз футзальный Бог на стороне Анны. Роскошным голом отметилась одна из лучших бомбардиров украинской сборной.

Сразу в следующей атаке уже было остро возле украинских ворот. Но Сагайдачная перевела мяч на угловой.

Уже на последней минуте первого тайма Украина получила прекрасный шанс удвоить преимущество – дабл-пенальти. Шульга подошла к отметке. Но мяч после ее удара пролетел в считанных сантиметрах возле стойки. Очень повезло Финляндии.

Разгром финок

"Пожар" был возле ворот Украины после обрезки. Но Дубицкая в самоотверженном подкате спасла украинские владения от пропущенного гола.

За 14 минут до конца матча Украина удвоила преимущество в счете. Голкипер ошиблась после удара Дубицкой. Но мяч отлетел прямо в ноги Шульге, которая занесла мяч в финские ворота –

Украинская сборная лучше выглядела во втором тайме. Соперницы ничего не могли создать возле ворот Украины.

За 10 минут до окончания поединка футзалистки из Украины забили третий раз. Шульга заработала пенальти. До отметки подошла Сидоренко и мощным ударом по центру поразила владения финок – 3:0.

После пропущенного гола Финляндия начала играть у пятого полевого. Гости могли несколько сократить преимущество, но Сагайдачная в паре с Шульгой спасли владения Украины.

Финки опасно пробивали из-за пределов штрафной – Сагайдачная в эффектном прыжке парировала мощный удар.

Безумный гол голкипера Украины

Украина ответила не менее остро. Форсюк расстреливала ворота после нескольких рикошетов – угловой. За несколько секунд Сагайдачная дважды спасла свои владения от пушечных ударов финских футзалисток.

Четвертый гол просто фантастика в исполнении украинок. Сагайдачная взяла выстрел финки и пробила из собственных ворот прямо во владения Финляндии, которые были пустыми. Невероятный момент в матче, настоящая "вишенка на торте" в поединке.

Украинки таки однажды ошиблись и пропустили – 4:1.