Украина во второй раз проиграла Испании в матче с красивым голом Шульги: видео поединка

Женская сборная Украины по футзалу 19 января провели второй спарринг против Испании. "Сине-желтые" во второй раз уступили чемпионкам Европы.

Украина – Испания 1:3

Голы: Шульга, 32 – Лорес, 8, 31, Кордоба, 20

Нереализованный пенальти: Сампер, 14 (Испания)

Украинская сборная второй раз за два дня провели товарищеский матч против мощных испанок.

Первая встреча в Буче завершилась разгромной победой гостей 0:7. Подопечные Олега Шайтанова не смогли забить гол престижа.

К теме Украина проиграла чемпионкам Европы Испании в матче с 7 голами: видео поединка

Испания снова начала матч первым номером. В первой 10-минутке Лорес размочила нули на табло. Украинки надежно держали оборону. У голкиперов Сагайдачной и Кисловой было немало работы в рамке ворот. Испанки неоднократно угрожали украинским владениям.

Уже через шесть минут гости получили прекрасную возможность удвоить преимущество на табло. Мяч попал в руку Шульги, а судья назначил пенальти. К отметке подошла Сампер, но стойка спасла ворота Кисловой.

Украинки тоже имели единичные моменты. Сидоренко после вброса Кисловой пробила в одно касание. Но выстрел был легким для голкипера Испании.

Гости допустили досадную для них ошибку, которая привела к свободному удару для "сине-желтых". Титова и Шульга разыграли стандарт, но выстрел Анны взяла на себя вратарь соперниц.



Украина – Испания / Фото Павел Кубанов

На последней минуте Кордоба удвоила преимущество испанок – 0:2. Первая часть встречи завершилась победой Испании.

Первый гол в ворота Испании

Уже на первых секундах после свистка на второй тайм испанки могли забить в третий раз. Но мяч после удара пролетел рядом с дальней стойкой.

На 31-й минуте испанка Лорес сделали счет 0:3 и оформила дубль в этой игре. Уже на следующей минуте Шульга в деловом стиле оттерла от мяча оппонентку и прошила сетку ворот. Анна забила первый гол Украины за два матча в ворота Испании – 1:3.

На большее украинок не хватило. Испания во второй раз победила в Буче, но на этот раз со счетом 1:3.

Украина – Испания: смотрите полный матч