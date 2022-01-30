Украина впервые за шесть лет не завоевала ни одной медали на чемпионате Европы по биатлону

В немецком Арбер и завершился чемпионат Европы по биатлону. На этих соревнованиях выступали спортсмены, которым не удалось пробиться в состав на Олмпиаду-2022.

Как выступили украинцы на Евро-2022 по биатлону

Состав сборной Украины состоял из 14-ти биатлонистов. Большинство спортсменов даже соревновались на этапах Кубка мира.

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Мужчины: Денис Насыко, Виталий Труш, Тарас Лесюк, Андрей Доценко, Руслан Ткаленко, Сергей Телень, Андрей Орлык

Женщины: Вита Семеренко, Юлия Журавок, Екатерина Бех, Ольга Абрамова, Анна Кривонос, Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина.

Лучшим результатом турнира стало 6-е место Тараса Лесюка. Украинец зацепился за цветочную церемонию в индивидуальной гонке.

Относительно женских выступлений, то две украинки финишировали в топ-10. Анастасия Меркушина завершила индивидуальные старты на 7 позиции. У Юлии Журавок аналогичный результат, но в спринтерской гонке.

Один из худших результатов

В общем, результаты украинской команды изрядно разочаровали. Этот результат для Украины является одним из худших в истории.

Однако несмотря на большие надежды сборная Украины не завоевала ни одной медали на чемпионате Европы. Последний раз украинцы были без медалей на Евро в 2016-м году.

Но тогда Украина осталась без наград из-за того, что просто не принимала участия в чемпионате Европы-2016.

До этого биатлонисты не выигрывали медали в 1997, 1998, 2000 годах.

Наибольшее количество медалей на чемпионате Европы завоевали немецкие биатлонисты. Представители Германии завоевали 8 наград, однако среди них нет ни одного "золота".