Украина ворвалась в топ-25 медального зачета Олимпиады после "серебра" Абраменко

Наконец-украинская копилка пополнилась первой наградой Олимпиады-2022. Автором медали стал фристайлист Александр Абраменко.

Открыли счет наград

Серебряная медаль Александра Абраменко позволила Украине войти в общий медальный зачет Олимпийских игр в Пекине. Сине-желтый флаг взвился на 23-м месте в таблице, пишет 24 канал.

Стоит внимания Абраменко принес Украине первую медаль Олимпиады-2022 по фристайлу

Лидерство единолично захватила Норвегия – 28 наград (13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых). С отставанием в восемь медалей на втором месте идет Германия. Тройку лидеров замыкают США – 19 наград.

Как Абраменко получил серебро