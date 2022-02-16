Украина ворвалась в топ-25 медального зачета Олимпиады после "серебра" Абраменко
16 февраля 2022 , 15:51Читати новину українською
Наконец-украинская копилка пополнилась первой наградой Олимпиады-2022. Автором медали стал фристайлист Александр Абраменко.
Открыли счет наград
Серебряная медаль Александра Абраменко позволила Украине войти в общий медальный зачет Олимпийских игр в Пекине. Сине-желтый флаг взвился на 23-м месте в таблице, пишет 24 канал.
Стоит внимания Абраменко принес Украине первую медаль Олимпиады-2022 по фристайлу
Лидерство единолично захватила Норвегия – 28 наград (13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых). С отставанием в восемь медалей на втором месте идет Германия. Тройку лидеров замыкают США – 19 наград.
Как Абраменко получил серебро
- Александр Абраменко пришел в финальный прыжок с пятым временем по итогам двух предыдущих.
- В финале украинский фристайлист сделал сложный прыжок, который оценили в 116.50.
- Благодаря этому спортсмен стал вторым, уступив только сопернику из Китая.
- Для Абраменко эта награда стала уже второй в карьере на уровне Олимпийских игр. В 2018 году Александр стал олимпийским чемпионом в Пхенчхане.