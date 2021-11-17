Украина узнала всех соперников на Евро-2022 по футзалу
Источник:24 канал
Подопечные Александра Косенко узнали имя последнего соперника в своей группе финального турнира Евро-2022 по футзалу.
Сборные Сербии и Беларуси по футзалу разыграли между собой последнее место на мужском Евро-2022 в Нидерландах. 16-й и последней командой, квалифицировавшейся в основную часть турнира, стала Сербия. Именно она будет одной из соперниц Украины на групповой стадии.
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По регламенту 16 участников финальной стадии разбили на четыре группы по четыре команды. По результатам жеребьевки сборная Украины попала в группу А, где ее соперниками стали Нидерланды (хозяин турнира), Португалия (действующий чемпион) и победитель плей-офф между сборными Сербии и Белоруссии.
Что известно о Евро-2022
- Для Украины Евро-2022 станет 11-м в истории. По этому показателю украинцев опережают Испания, Италия и Россия (по 12).
- Украина пять раз подряд доходила в четвертьфинал на последних континентальных первенствах (2010 –2018). Лучший результат сборной – второе место в 2001 и 2003 годах.
- Матчи групповой стадии чемпионата Европы по футзалу состоятся 19 – 29 января, плей-офф – с 31 января по 4 февраля. Финал – 6 февраля.