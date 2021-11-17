Украина узнала всех соперников на Евро-2022 по футзалу

Подопечные Александра Косенко узнали имя последнего соперника в своей группе финального турнира Евро-2022 по футзалу.

Сборные Сербии и Беларуси по футзалу разыграли между собой последнее место на мужском Евро-2022 в Нидерландах. 16-й и последней командой, квалифицировавшейся в основную часть турнира, стала Сербия. Именно она будет одной из соперниц Украины на групповой стадии.

Смотрите также Украина вышла в плей-офф ЧМ-2022: дата жеребьевки и потенциальные соперники

По регламенту 16 участников финальной стадии разбили на четыре группы по четыре команды. По результатам жеребьевки сборная Украины попала в группу А, где ее соперниками стали Нидерланды (хозяин турнира), Португалия (действующий чемпион) и победитель плей-офф между сборными Сербии и Белоруссии.

Что известно о Евро-2022