Финальная битва за "бронзу"

1 июля состоялись оба полуфинальных поединка "Финала четырех". В первой игре действующие чемпионки Европы испанки разбили Украину со счетом 9:0, пишет 24 канал.

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В другом матче Португалия уверенно обыграла Венгрию – 6:0, хотя поединок начался для венгерских футзалисток достаточно хорошо. Они качественно защищались, а португалкам не хватало фарта в завершающих действиях.

Украинская сборная получила соперника в матче за третье место Евро-2022. Им станет Венгрия, заменившая в "Финале четырех" команду из России. Эту сборную исключили из футзального Евро из-за агрессии ее страны в сторону Украины.

Важно! Матч за третье место Евро-2022 Украина – Венгрия состоится 3 июля в Португальском Гондомаре. Начало встречи в 16.30 по киевскому времени.

В этот же день состоится финальный поединок между Испанией и Португалией. Это их вторая встреча в борьбе за трофей в "Финале четырех". Испанки попытаются защитить звание чемпионок Европы. Матч начнется в 19.50.

Напомним, что украинки стали четвертыми в "Финале четырех" в 2019 году. Тогда "сине-желтые" во встрече за "бронзу" досадно уступили России.