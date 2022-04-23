Украина триумфально завершила выступление на Играх Непокоренных: в активе сборной – 16 медалей

В Нидерландах 22 апреля состоялся последний день Игр Непокоренных. В общей сложности украинская сборная завоевала 16 медалей.

Соревнования проходили в Гааге. Последний день проходил в 2 видах спорта – велоспорте и баскетболе на колясках. Для украинской сборной он прошел без наград.

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Украинская сборная завоевала 16 медалей на Играх Непокоренных

Сборная Украины завершила выступления на Играх Непокоренных с 16-ю наградами, 5 из которых были золотыми. Трем спортсменам удалось выиграть по 2 медали:

Виктор Легкодух получил "золото" и "серебро" в толкании ядра и гребле,

Игорь Галушка – такие же медали в двух видах гребли,

Андрей Бадарак выиграл "золото" и "бронзу" в плавании.

Украинские медалисты на Играх Непокоренных-2020:

"Золото" – Родион Ситдиков (толкание ядра), Виктор Легкодух (толкание ядра), Сергей Прядко (толкание ядра), Андрей Бадарак (плавание, 50 метров на спине), Игорь Галушка (гребли, 4 минуты);

– Родион Ситдиков (толкание ядра), Виктор Легкодух (толкание ядра), Сергей Прядко (толкание ядра), Андрей Бадарак (плавание, 50 метров на спине), Игорь Галушка (гребли, 4 минуты); "Серебро" – Артем Лукашук (прыжки в длину), Дмитрий Афанасьев, Василий Стуженко и Сергей Калитюк (стрельба из лука, командные соревнования), Рустам Росул (толкание ядра), Игорь Галушка (гребли, 1 минута), Виктор Легкодух (гребли, 4 минуты);

– Артем Лукашук (прыжки в длину), Дмитрий Афанасьев, Василий Стуженко и Сергей Калитюк (стрельба из лука, командные соревнования), Рустам Росул (толкание ядра), Игорь Галушка (гребли, 1 минута), Виктор Легкодух (гребли, 4 минуты); "Бронза" – Иван Герецун (прыжки в длину), Алексей Бобчинец (бег на 1500 метров), Анна-София Пузанова (стрельба из лука), Иван Лепеха (плавание, 50 метров свободным стилем), Андрей Бадарак (плавание, 50 метров брассом) ), Игорь Бескорованный (гребли, 1 минута).

Сборная Украины дебютировала на Играх Непокоренных в 2017 году, проходивших в Торонто. Тогда команда завоевала 14 медалей, а на прошлых соревнованиях в Сиднее – 20.