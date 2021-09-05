Украина в тяжелом поединке победила Португалию на Евро по волейболу
Источник:24 канал
Мужская сборная Украины по волейболу провела третий матч группового этапа на чемпионате Европы. Подопечные Угиса Крастинша в непростом поединке сломили сопротивление Португалии.
Португалия – Украина 2:3 (18:25, 23:25, 25:21, 26:24, 11:15)
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Украинские волейболисты после достаточно ровного начала поединка начали наращивать преимущество. Это привело к разгрому португальцев в первом сете со счетом 18:25.
Команда Крастинша провалила старт второй партии. Португальцы попытались уйти в отрыв, однако украинские волейболисты сравняли счет. Несмотря на это Португалия вела 21:17 и была близка, чтобы сравнять счет по партиям.
И в ответственный момент "сине-желтые" собрались и вырвали победу!
В течение всего третьего сета на площадке шла равная борьба. Более успешными в конце партии были португальцы и одержали победу.
К сожалению, в четвертом сете украинцы позволили сопернику доминировать и сравнять счет по партиям – 2:2.
В решающем сете украинцы проявили хладнокровие и дожали неуступчивых португальцев.
- Впереди у сборной Украины еще два матча. Уже 7 сентября "сине-желтые" сыграют против Бельгии, после чего 8 сентября померятся силами с мощной Польшей.