Осуществится мечта многих: Украина сыграет на Уэмбли в стартовом матче отбора к Евро-2024

Стало известно, на какой арене сыграют "сине-желтые" свой первый отборочный матч на чемпионат Европы. Поединок против Англии состоится в марте 2023 года.

Весной 2023 начнется отборочный турнир Евро-2024. Футбольная ассоциация Англии сообщила, что матч Англия – Украина, запланированный на 26 марта 2023 года, состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Стадион был открыт в 2007 году на месте старого стадиона "Уэмбли". Старый "Уэмбли", известный также как Empire Stadium, был одним из самых известных футбольных стадионов мира до момента его сноса в 2003 году. Новый "Уэмбли" вмещает 90 000 зрителей и является вторым по вместимости стадионом в Европе. На нем свои домашние матчи проводит национальная сборная Англии по футболу.

Для сборной Украины это будет стартовый матч квалификационного цикла, поскольку первый тур, 23 марта, пропускает.

Соперниками "сине-желтых" в группе С отбора на Евро будут сборные Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты.

Все матчи сборной Украины в отборочном турнире на Евро-2024.

26.03.2023. Англия - Украина (19:00)

16.06.2023. Северная Македония - Украина (21:45)

19.06.2023. Украина - Мальта (21:45)

09.09.2023. Украина - Англия (19:00)

12.09.2023. Италия - Украина (21:45)

14.10.2023. Украина - Северная Македония (16:00)

17.10.2023. Мальта - Украина (21:45)

20.11.2023. Украина - Италия (21:45)

Путевки в финальный турнир с участием 24 команд, где будет ждать Германия, получат две лучшие сборные каждой группы. Судьба еще трех мест решится в стыковых матчах Лиги наций, которые пройдут 21 и 26 марта 2024 года.

Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы пройдет в декабре 2023 года, а сам форум продлится с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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