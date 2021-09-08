Украина сыграет против России в плей-офф чемпионата Европы по волейболу

Соперником сборной Украины в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу будет сборная России. Матч состоится 11 сентября.

Сборная Украины в своей группе A заняла третье место, что дало ей возможность сыграть в плей-офф.

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Согласно регламенту, третье место в группе A в 1/8 финала играет против команды, которая заняла второе место в группе C. На эту позицию претендовали Россия, Турция и Финляндия.

В последнем туре Россия разгромила Северную Македонию. Зато Турция несколько неожиданно уступила Финляндии и опустилась на третье место. Поэтому на втором месте выступления на групповом этапе закончила Россия. Именно она и станет соперником Украины в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу.

Матч между сборными Украины и России состоится в субботу, 11 сентября, в польском городе Гданьск.