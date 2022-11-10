Украина стартовала с тяжелой победы в овертайме на хоккейном турнире в Венгрии

Сборная Украины по хоккею стартовала на Мемориале Тамаша Шаркози в Будапеште с победы в овертайме над итальянцами.

На турнире выступят шесть сборных, разделённых на две группы по три команды. Сборная Украины попала в группу со сборными Италии и Словении. Первый матч пришлось сыграть против итальянцев 10 ноября.

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Несмотря на превосходство в первом периоде, забросить хотя бы одну шайбу в ворота соперника украинские хоккеисты не сумели. Во втором тайме итальянцы сумели выровнять игру и открыть счет во встрече – Петан воспользовался двойным большинством.

Украинцы от поражения спаслись уже в конце третьего периода. И тоже сделали это, когда имели двойное большинство – отметился Михнов.

Победителя матча пришлось определять в овертайме, и в этот раз удача была на стороне сборной Украины. Пересунько и Мережко организовали атаку, которую первый и завершил точным броском.

Италия – Украина 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 - Петан (Микели, – дв. больш.), 37:21. 1:1 – Михнов (Лялька, Пангелов-Юлдашев, – дв. больш.), 56:54. 1:2 – Пересунько (Мережко), 63:18

В субботу, 12 ноября, в 19.30 украинцы проведут второй матч на Мемориале Тамаша Шаркози. Соперник – сборная Словении. Еще один матч сборная Украины на турнире проведет 13 ноября. В зависимости от результата игры со Словенией, это может быть как финал, так и матч за третье или пятое место. А у соперников будет одна из сборных – Венгрии, Франции или Японии.